Морозов выиграл на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мира

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Морозов первенствовал на этапе КМ в Пекине в плавании на двух дистанциях Россиянин Владимир Морозов победил на четвертом этапе Кубка мира в Пекине в плавании на 50 метров кролем и 100 метров брассом.

Ефимова и Морозов не выступят на отборе к чемпионату мира в Канаде Призеры Олимпийских игр Юлия Ефимова и Владимир Морозов освобождены от отбора на чемпионат мира на короткой воде в связи с высокими результатами, показанными ими на этапах Кубка мира, сообщил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Владимир Морозов: Если бью мировые рекорды, то зачем что-то менять? (видео) Трудно вспомнить, когда последний раз российский пловец дважды за неделю обновлял рекорды мира. И вот теперь так выстрелил Владимир Морозов.

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету на этапе КМ Сборная России одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.

Российские пловцы завоевали 12 медалей на этапе Кубка мира в Москве Российские пловцы завоевали двенадцать медалей на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Москве.

Морозов показал лучшее время на дистанции 100 м комплексом и пробился в финал Кубка мира Российский пловец Владимир Морозов с лучшим временем пробился в финал этапа Кубка мира в Москве на дистанции 100 м комплексом.

Донец и Морозов завоевали золото на втором этапе Кубка мира в Берлине, Ефимова – две бронзы Россияне Станислав Донец и Владимир Морозов завоевали золотые медали на втором этапе Кубка мира по плаванию на дистанциях 100 м на спине и 100 м вольным стилем соответственно.

Морозов стал мировым рекордсменом в плавании на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом Сегодня на этапе Кубка мира во Франции россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд в плавании на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом.

Владимир Морозов: Я буду и дальше тренироваться у Сало Российский пловец Владимир Морозов заявил, что продолжит тренироваться у американского специалиста Дэйва Сало.

Фелпс выиграл 23-е олимпийское золото в комбинированной эстафете, Россия – четвертая Сборная США стала олимпийским чемпионом в комплексной эстафете 4x100 метров у мужчин.

Рылов, Чупков, Садовников и Морозов поплывут финал комбинированной эстафеты Россияне Евгений Рылов, Антон Чупков, Александр Садовников и Владимир Морозов выступят в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Владимир Сальников: Обвинения в адрес Морозова были абсурдны. Он сильно переживал Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что обвинения в адрес российского пловца Владимира Морозов могли сказаться на его выступлении на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Пока вы спали: Ефимова выиграла серебро, Фелпс завоевал 22-е золото Sovsport.ru – о главных событиях ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, которые произошли в ночь на пятницу по московскому времени.

Владимир Морозов: У меня есть шанс побороться за бронзу ОИ в Рио Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании россиянин Владимир Морозов прокомментировал свой результат на дистанции 50 м вольным стилем. Напомним, спортсмен занял 10 место.

Морозов не сумел выйти в финал ОИ на дистанции 50 м вольным стилем Российский пловец Владимир Морозов не смог пробиться в финал соревнований на дистанции 50 м вольным стилем на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Российский пловец Морозов вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 50 м вольным стилем Россиянин Владимир Морозов показал шестой результат в квалификации Олимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем. Он вышел в полуфинал соревнований.

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Российский пловец Морозов не пробился в финал стометровки вольным стилем Россиянин Владимир Морозов не смог пробиться в финал олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.

Владимир Морозов: Я всегда был «чист» и никому ничего не должен доказывать Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в эстафетном плавании Владимир Морозов рассказал о психологическом состоянии перед стартом ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, отметив, что всегда был «чистым» спортсменом.