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Морозов выиграл на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мира

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянин Владимир Морозов стал победителем в стометровке кролем на проходящем в Дубае пятом этапе Кубка мира по плаванию.

Плавание
Кубок мира
Мужчины
Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 46,71.

2. Питер Тиммерс (Бельгия) – 47,14.

3. Кацуми Накамура (Япония) – 47,44.

Также россиянин стал вторым в заплыве на 50 м брассом, уступив бразильскому спортсмену Фелипе Лиме.

Плавание
Кубок мира
Мужчины
Брасс. 50 м

1. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,02.

2. Владимир Морозов (Россия) – 26,61.

3. Ли Сян (Китай) – 26,82.

Напомним, что на четвертом этапе Кубка мира в Пекине Владимир Морозов победил в плавании на 50 метров кролем и 100 метров брассом.

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