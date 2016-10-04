Морозов выиграл на дистанции 100 м кролем на этапе Кубка мира
Россиянин Владимир Морозов стал победителем в стометровке кролем на проходящем в Дубае пятом этапе Кубка мира по плаванию.
Плавание
Кубок мира
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 46,71.
2. Питер Тиммерс (Бельгия) – 47,14.
3. Кацуми Накамура (Япония) – 47,44.
Также россиянин стал вторым в заплыве на 50 м брассом, уступив бразильскому спортсмену Фелипе Лиме.
Плавание
Кубок мира
Мужчины
Брасс. 50 м
1. Фелипе Лима (Бразилия) – 26,02.
2. Владимир Морозов (Россия) – 26,61.
3. Ли Сян (Китай) – 26,82.
Напомним, что на четвертом этапе Кубка мира в Пекине Владимир Морозов победил в плавании на 50 метров кролем и 100 метров брассом.
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