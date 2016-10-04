Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с Шараповой
Как сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.
Ранее представители известной марки автомобилей расторгли спонсорское соглашение со спортсменкой из РФ, поскольку она стала фигурантом скандала, связанного с употреблением мельдония. Позже Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года с 26 января 2016 года. Сегодня CAS сократил наказание с двух лет до 15 месяцев.
Ближайший турнир, в котором Мария сможет принять участие, – Stuttgart Open серии WTA Premier – стартует 24 апреля.
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