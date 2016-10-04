Игроки зимбабвийского клуба бастуют из-за двухлетней задержки зарплаты
Футболисты зимбабвийского клуба «Хванге» устроили забастовку.
Некоторые из них не получают зарплату два года.
Как сообщает fifpro.org,
игроки начали забастовку сегодня, так как руководство не реагировало на многочисленные
требования рассчитаться с футболистами. Руководство клуба не отвечало и на
письмо профсоюза футболистов.
В 2015 году все игроки получили менее 500 долларов. При этом
самый низкооплачиваемый игрок имеет контракт с зарплатой в 3 600 долларов
в год. В этом году они получили 200 долларов зарплаты и 250 долларов
премиальных. Также им должны 800 долларов премиальных за 2015 год и 1950 – за 2016
год.
Отметим, что руководство угрожало выселить игроков из квартир
принадлежащих клубу, поэтому они не сразу подали жалобу.
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