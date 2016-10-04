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Виталий Мутко примет участие в массовом забеге участников Форума «Россия – спортивная держава»

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

11 октября в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» состоится массовый забег»Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», в котором примет участие министр спорта РФ Виталий Мутко.

В восемь часов утра глава спортивного ведомства выйдет на старт спортплощадки «Доброград» вместе с 250 другими участниками, среди которых студенты Владимирских вузов, работники спортивной отрасли и известные спортсмены. Всем им предстоит преодолеть дистанцию в 2017 метров. Длина дистанции выбрана неслучайно, ведь именно в октябре 2017 года в Сочи состоится крупнейшее событие, на которое съедутся 20000 российских и зарубежных участников, - IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Забег пройдет в несколько этапов: на беговую дорожку будут выходить по 5 человек каждые 3 минуты. Поприветствовать участников приедут почетные гости: российская фигуристка, призер Олимпийских игр по фигурному катанию, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом  Елена Исинбаева, многократный чемпион мира по кикбоксингу, посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Бату Хасиков, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова и космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский. Они и пожелают участникам соревнований красивых побед и вручат студентам ГТО золотые знаки отличия ВФСК ГТО с удостоверениями.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо подать заявку на участие по адресу matchforum@s-f-r.ru.

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