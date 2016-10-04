Виталий Мутко примет участие в массовом забеге участников Форума «Россия – спортивная держава»
11 октября в рамках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» состоится массовый забег»Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов», в котором примет участие министр спорта РФ Виталий Мутко.
В восемь часов утра глава спортивного ведомства выйдет на старт спортплощадки «Доброград» вместе с 250 другими участниками, среди которых студенты Владимирских вузов, работники спортивной отрасли и известные спортсмены. Всем им предстоит преодолеть дистанцию в 2017 метров. Длина дистанции выбрана неслучайно, ведь именно в октябре 2017 года в Сочи состоится крупнейшее событие, на которое съедутся 20000 российских и зарубежных участников, - IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Забег пройдет в несколько этапов: на беговую дорожку будут выходить по 5 человек каждые 3 минуты. Поприветствовать участников приедут почетные гости: российская фигури
Чтобы принять участие в забеге, необходимо подать заявку на участие по адресу matchforum@s-f-r