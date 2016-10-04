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«Советский спорт» стал информационным партнером хоккейного клуба «Спартак» (Москва).

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Придавая важное значение развитию и популяризации хоккея в России, пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 4 октября хоккейный клуб «Спартак» (Москва) и ИД «Советский спорт» заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения «Советский спорт» будет освещать деятельность ХК «Спартак», создавать и распространять уникальный контент о хоккее и о клубе, тем самым способствуя повышению информированности об успехах и достижениях клуба среди самой широкой аудитории.

Московский «Спартак» - клуб с богатой историей. Первый официальный матч с участием красно-белых состоялся 22 декабря 1946 года. На протяжении 70 лет «Спартак» четырежды становился чемпионом СССР и неоднократным призером союзных чемпионатов, двукратным обладателем Кубка СССР, пятикратным обладателем «Кубка Шпенглера», финалистом розыгрыша Кубка европейских чемпионов. В клубе играли легендарные хоккеисты, имена которых известны болельщикам по всему миру: Александр Якушев, братья Борис и Евгений Майоровы, Вячеслав Старшинов, Виктор Зингер, Виктор Блинов, Владимир Шадрин, Юрий Ляпкин и другие известные игроки. В наше время молодежная команда «Спартака» выигрывала Кубок Харламова в 2014 году и становилась победителем молодежного Кубка мира этого же сезона.

«Советский спорт» - ежедневная спортивная газета, которая выходит с 1924 года и является старейшим из существующих в настоящее время периодических изданий о спорте. Тираж газеты составляет 180 тысяч экземпляров и распространяется в 45 городах Российской Федерации. ИД «Советский спорт» выпускает также еженедельный журнал «Советский спорт Футбол», еженедельный журнал «Советский спорт Хоккей» и имеет новостной интернет-портал www.sovsport.ru.

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