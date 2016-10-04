Ефимова заняла третье место в стометровке брассом на Кубке мира

На этапе Кубка мира в Дубае (ОАЭ) состоялся заплыв на сто метров брассом у женщин. В тройку лучших попала россиянка Юлия Ефимова.

Россиянка заняла третье место с результатом одна минута 3,43 секунды. Первое место заняла американка Кэти Майли, второй стала Алия Андерсон из Ямайки.

Напомним, что на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные медали, одну из которых именно на этой дистанции.

Кубок мира по плаванию. Дубай (ОАЭ)

Женщины

Брасс. 100 метров

1. Кэти Майли (США) 1.03,26

2. Алия Аткинсон (Ямайка) 1.03,32

3. Юлия Ефимова (Россия) 1.03,43