Вячеслав Буцаев: «Куньлунь» способен удивить любого соперника

Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал матч своей команды против ХК «Куньлунь Ред Стар».

- Команду соперника поздравляю с победой. К сожалению, мы, ведя 1:0, не смогли в первых двух периодах и в начале третьего закрепить этот успех. Но, как говорят, не забиваешь ты, забивают тебе, поэтому соперник играл до конца и был за это вознагражден.



Еще после прошлой игры в Сочи я сказал, что многие недооценивали «Куньлунь». Эта команда способна удивить любого соперника, поэтому мы были готовы к игре с этой командой и знали, что это серьезный соперник. Да, сегодня нам не хватило для победы десяти минут, но в этом мы можем винить только себя, - цитирует Буцаева официальный сайт команды.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».