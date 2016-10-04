Вячеслав Буцаев: «Куньлунь» способен удивить любого соперника
Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал матч своей команды против ХК «Куньлунь Ред Стар».
- Команду соперника поздравляю с победой. К сожалению, мы, ведя 1:0, не
смогли в первых двух периодах и в начале третьего закрепить этот успех. Но, как
говорят, не забиваешь ты, забивают тебе, поэтому соперник играл до конца и был
за это вознагражден.
Еще после прошлой игры в Сочи я сказал, что многие недооценивали «Куньлунь». Эта команда способна удивить любого соперника, поэтому мы были готовы к игре с этой командой и знали, что это серьезный соперник. Да, сегодня нам не хватило для победы десяти минут, но в этом мы можем винить только себя, - цитирует Буцаева официальный сайт команды.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».
Матч
Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы:
Костицын (Петерссон, Фантенберг), 17:53 (0:1). Вярн (Лахти), 49:32 (1:1). Яшин 57:37 (2:1).
Место и дата
04 октября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция