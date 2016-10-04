«Слован» - СКА. Войнов пропустит матч, Широков и Тихонов вернулись в состав
Тренерский штаб СКА назвал состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована».
Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Зубарев - Рукавишников, Ковальчук - Тихонов - Плотников;
Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев - Белов, Мозес - Коскиранта - Хохлачев;
Четвертое звено: Рыков, Широков - Прохоркин - Барабанов, Дергачев.
Игру пропустит защитник Вячеслав Войнов, а в состав попали форварды Виктор Тихонов, Сергей Широков и Александр Хохлачев, которые не играли против «Медвешчака» (4:5 ОТ).
Напомним, матч пройдет в Братиславе и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Слован - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция