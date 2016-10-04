«Слован» - СКА. Войнов пропустит матч, Широков и Тихонов вернулись в состав

Тренерский штаб СКА назвал состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована».

Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Зубарев - Рукавишников, Ковальчук - Тихонов - Плотников;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Белов, Мозес - Коскиранта - Хохлачев;

Четвертое звено: Рыков, Широков - Прохоркин - Барабанов, Дергачев.

Игру пропустит защитник Вячеслав Войнов, а в состав попали форварды Виктор Тихонов, Сергей Широков и Александр Хохлачев, которые не играли против «Медвешчака» (4:5 ОТ).

Напомним, матч пройдет в Братиславе и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.