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«Слован» - СКА. Войнов пропустит матч, Широков и Тихонов вернулись в состав

Максим Шитиков
Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА назвал состав команды на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Слована».

Ворота будет защищать Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.

Первое звено: Зубарев - Рукавишников, Ковальчук - Тихонов - Плотников;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Белов, Мозес - Коскиранта - Хохлачев;

Четвертое звено: Рыков, Широков - Прохоркин - Барабанов, Дергачев. 

Игру пропустит защитник Вячеслав Войнов, а в состав попали форварды Виктор Тихонов, Сергей Широков и Александр Хохлачев, которые не играли против «Медвешчака» (4:5 ОТ). 

Напомним, матч пройдет в Братиславе и начнется в 20:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Слован - СКА - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Ковальчук 0:37 (0:1).

Место и дата

04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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