Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург3 : 2 БСалават Юлаев
Хоккей  Медвешчак0 : 0ЦСКА
Теннис  Кравчук1:6, 4:6Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск1 : 0Локомотив
Хоккей  Слован0 : 1СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Результаты дисквалифицированных спортсменов на московском марафоне были аннулированы

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российские бегуны Евгений Хохлов и Тамара Щемерова приняли участие в московском марафоне, но их результаты были аннулированы из-за нарушения ими антидопинговых правил. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов.

Хохлов и Щемерова приняли участие в марафоне 25 сентября. За два дня до этого стало известно, что на основании документов из РУСАДА спортсмены дисквалифицированы на четыре года. Хохлов стал десятым на дистанции 10 километров, а Щемерова заняла восьмое место в марафоне.

«Факт в том, что результаты (Хохлова и Щемеровой) аннулированы. Как я понимаю, это сделали уже сами организаторы Московского марафона. Вопрос только в том, что это массовый, а не профессиональный забег, хотя и профессиональные спортсмены в нем участвовали. Есть вопросы, но мы (ВФЛА) разберемся», – цитирует Бутова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с ШараповойКак сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращенияРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.Хакеры обнародовали шестую часть документов WADAГруппа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала шестую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Питер Фьюри: Надеюсь, кретины, критикующие Тайсона, скажут ему о своем недовольстве в лицоПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг британского боксера.Хуан Антонио Самаранч: Антидопинговые лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра. МОК недоволен работой WADAВице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший подверг критике деятельность WADA и российских антидопинговых институтов.Фьюри может избежать дисквалификации и лишения титулов за употребление кокаинаЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации после положительного допинг-теста на кокаин.Мельдоний остался в списке запрещенных веществ на 2017 годСегодня на официальном сайте WADA был опубликован список запрещенных веществ на будущий год.«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»«Тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы Игр»Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин – об отлучении России от Олимпиады и борьбе с допингом.Шамиль Тарпищев: Сестры Уильямс все делали по правилам, а Шарапова нарушила правила игрыПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не видит оснований для возбуждения дел в отношении Винус и Серены Уильямс на основании данных, приведенных хакерами из группы Fancy Bears.Сергей Бубка: «Чистые» спортсмены перестали доверять WADA в связи с последними событиямиЧлен исполкома Международного олимпийского комитета и бывший кандидат на пост президента IAAF Сергей Бубка подверг критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Дмитрий Саутин: Терапевтические исключения? Этот какой-то бредДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин полагает, что для применения запрещенных препаратов у спортсменов не может быть уважительных причин.Британские СМИ: Фьюри в грубой форме посылал допинг-офицеров и отказывался сдавать тестыПо данным британских СМИ, чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри последние недели уклонялся от сдачи допинг-тестов.Сестры Уильямс: допинг или лекарство?Сестры Уильямс: допинг или лекарство?Sovsport.ru отвечает ли вопрос, может ли применение стероидов помочь теннисистам улучшить спортивные результаты.Мартен Фуркад: Как же много больных в спорте высших достиженийДвукратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад прокомментировал новые данные, опубликованные хакерской группой Fancy Bears.Крэйг Риди: Полный доклад Макларена с доказательной базой будет опубликован до конца октябряГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди анонсировал сроки публикации полной версии доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.Названы имена четырех россиян из «списка Макларена», на очереди – еще шестьНазваны имена четырех россиян из «списка Макларена», на очереди – еще шестьОдна из главных звезд паралимпийского спорта Роман Петушков и еще три атлета заявили, что их имена находятся в «списке Макларена».Адвокат Артем Пацев: Вторая часть доклада Макларена запланирована на конец годаАдвокат Артем Пацев рассказал, когда выйдет вторая часть главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге.Николай Дурманов: Надалю прописан препарат, который назначают при очень серьезных заболеванияхБывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил информацию о терапевтических исключениях Рафаэля Надаля, которую предоставили хакеры из группы Fancy Bears.Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетовМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.«Рафик не виноват!» - все, что нужно знать о новом компромате на WADA«Рафик не виноват!» - все, что нужно знать о новом компромате на WADAХакеры открыли страшную тайну - во время лечения Надаль принимал лекарства!

Cпецпредложение