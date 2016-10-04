Результаты дисквалифицированных спортсменов на московском марафоне были аннулированы

Российские бегуны Евгений Хохлов и Тамара Щемерова приняли участие в московском марафоне, но их результаты были аннулированы из-за нарушения ими антидопинговых правил. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов.

Хохлов и Щемерова приняли участие в марафоне 25 сентября. За два дня до этого стало известно, что на основании документов из РУСАДА спортсмены дисквалифицированы на четыре года. Хохлов стал десятым на дистанции 10 километров, а Щемерова заняла восьмое место в марафоне.

«Факт в том, что результаты (Хохлова и Щемеровой) аннулированы. Как я понимаю, это сделали уже сами организаторы Московского марафона. Вопрос только в том, что это массовый, а не профессиональный забег, хотя и профессиональные спортсмены в нем участвовали. Есть вопросы, но мы (ВФЛА) разберемся», – цитирует Бутова «Р-Спорт».