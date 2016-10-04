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Забег на Форуме «Россия - спортивная держава» даст старт обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

11 октября 2016 года в рамках Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» состоится забег «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов». 

Мероприятие пройдет на территории спортивного курорта «Доброград» во Владимирской области. Протяженность маршрута составит 2017 метров.

В забеге примут участие студенты Владимирской области, а также гости и участники Форума.

Начало забега в 08:15. Регистрация на забег для гостей и участников форума проводится на месте старта, СК «Доброград». При себе необходимо иметь спортивную форму.                

Забег приурочен к старту обратного отчета до XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдет с 15 октября по 21 октября 2017 года в Сочи. Это станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия в нашей стране. Предполагается, что в Сочи съедутся 20 000 российских и зарубежных участников.

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