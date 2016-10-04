Владимир Юрзинов: Мы стараемся играть для зрителей, но в Шанхае, к сожалению, зритель не приходит

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал матч своей команды против ХК «Сочи».

- Тренер соперников все по игре сказал, она так и складывалась. У соперника было много моментов, мы оборонялись, а в третьем периоде нам удалось забить. Сегодня сыграли до конца и победили. «Сочи» - хорошая, играющая команда, которая проповедует хороший хоккей.

Еще хотел бы сказать пару слов. У нас в первом матче в Пекине было нормальное количество зрителей. Мы стараемся играть для зрителей, но в Шанхае, к сожалению, зритель не приходит. Мы бы хотели, чтобы они поддерживали команду. Хотелось бы видеть на трибунах школьников, студентов, которые бы болели. Нам бы было в таких условиях намного легче играть. Это огромный город, где много молодежи, это интересный вид спорта, который любят во всем мире, и у нас тут пустые трибуны. Надо стараться привлекать зрителей на матчи, чтобы у нас была поддержка, - цитирует Юрзинова официальный сайт ХК «Сочи».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».