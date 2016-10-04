«Магнитка» по буллитам победила «Салават Юлаев»
Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.
Счет в матче открыл Данис Зарипов уже на второй минуте. В начале второй трети Ян Коварж удвоил преимущество магнитогорцев. Однако хоккеисты «Салавата» не собирались сдаваться. На 35-й минуте сначала Михаил Воробьев, а затем Игорь Макаров в течение 30 секунд точными бросками сравняли счет. В результате дошло до серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Магнитки». Решающий бросок на счету Криса Ли.
Следующую игру «Металлург» проведет 6 октября на домашней арене с «Трактором». «Салават Юлаев» также дома встретится с челябинским клубом двумя днями позже.
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:2 Б. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Зарипов (Филиппи, Терещенко), 1:38 (1:0). Коварж (Вольски, Зарипов), 25:51 (2:0). Воробьёв М. (Умарк, Лепистё), 34:09 (2:1). Макаров (Бодров Е., Арзамасцев), 34:33 (2:2).
Победный буллит:
Ли - 3:2.
Место и дата
04 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция