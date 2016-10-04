«Магнитка» по буллитам победила «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.

Счет в матче открыл Данис Зарипов уже на второй минуте. В начале второй трети Ян Коварж удвоил преимущество магнитогорцев. Однако хоккеисты «Салавата» не собирались сдаваться. На 35-й минуте сначала Михаил Воробьев, а затем Игорь Макаров в течение 30 секунд точными бросками сравняли счет. В результате дошло до серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Магнитки». Решающий бросок на счету Криса Ли.

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Следующую игру «Металлург» проведет 6 октября на домашней арене с «Трактором». «Салават Юлаев» также дома встретится с челябинским клубом двумя днями позже.