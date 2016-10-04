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«Кубань» объявила, что Петреску покидает клуб

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Дан Петреску покинул пост главного тренера «Кубани». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что в четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

«Футбольный клуб «Кубань» благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере», - говорится в заявлении клуба.

После 15 туров «Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ, имея в активе 16 очков. Петреску возглавил краснодарский клуб летом, его контракт был рассчитан на два года. 

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