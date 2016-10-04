«Кубань» объявила, что Петреску покидает клуб
Дан Петреску покинул пост
главного тренера «Кубани». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается,
что в четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель
Петреску. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня
будет старший тренер Михаил Семенов.
«Футбольный клуб «Кубань» благодарит
румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской
карьере», - говорится в заявлении клуба.
После 15 туров «Кубань» занимает 14-е место в
первенстве ФНЛ, имея в активе 16 очков. Петреску возглавил краснодарский клуб
летом, его контракт был рассчитан на два года.
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