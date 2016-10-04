WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

- WADA признает решение CAS в отношении Шараповой, WADA уважает все решения, принятые CAS, WADA признает, что CAS тщательно изучил всю информацию и доказательства Шараповой, он вынес решение в рамках всемирного антидопингового кодекса, - говорится в заявлении.



Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.