Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур3 : 1Спартак
Хоккей  Металлург3 : 2 БСалават Юлаев
Хоккей  Медвешчак0 : 0ЦСКА
Теннис  Кравчук1:6, 4:6Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск1 : 0Локомотив
Хоккей  Слован0 : 1СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию Шараповой

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

- WADA признает решение CAS в отношении Шараповой, WADA уважает все решения, принятые CAS, WADA признает, что CAS тщательно изучил всю информацию и доказательства Шараповой, он вынес решение в рамках всемирного антидопингового кодекса, - говорится в заявлении.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с ШараповойКак сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.Елена Веснина: Шараповой сильно не хватает мировому теннису20-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в ПетербургеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращенияРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии ШараповойГлавные факты о сокращении дисквалификации Марии Шараповой, последствия этого решения CAS и первая реакция на него.Андрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноАндрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительноЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации ШараповойИсполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительнымНапомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.Владимир Камельзон: Шарапова согласилась приехать на Spb Ladies Trophy. Думали, срок дисквалификации сократят до годаГлавный тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Андрей Чесноков: Надеялся, что Шараповой сократят срок до годаЗнаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.Шарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosШарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosСпортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Марии Шараповой до 1 года и 3 месяцев.Официально: CAS сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до года и трех месяцевСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.Журналист BBC: CAS сократит дисквалификацию ШараповойЖурналист BBC Ричард Конвэй считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократит дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.Решение CAS по апелляции Марии Шараповой будет оглашено 4 октябряСпортивный арбитражный суд в Лозанне объявит вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой во вторник, 4 октября.Хакеры обнародовали шестую часть документов WADAГруппа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала шестую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.Хуан Антонио Самаранч: Антидопинговые лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра. МОК недоволен работой WADAВице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший подверг критике деятельность WADA и российских антидопинговых институтов.Шарапова, сестры Уильямс и Сталлоне купили доли в UFCИзвестное издание Wall Street Journal сообщает, что голливудская компания WME-IMG, которая недавно приобрела американскую бойцовскую организацию UFC, продала небольшие доли промоушена звездам спорта и кино.Ричард Паунд: Мы видим срежиссированную попытку отвлечь внимание от проблем России с допингомБывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал слова члена исполкома МОК Сергея Бубки и президента НОК Аргентины Херардо Вертхейена, подвергших критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Мельдоний остался в списке запрещенных веществ на 2017 годСегодня на официальном сайте WADA был опубликован список запрещенных веществ на будущий год.
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)
спортивный арбитражный суд в лозанне (cas)
WADA
WADA

Cпецпредложение