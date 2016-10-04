Валерий Газзаев: Сборная России должна войти в четверку лучших на домашнем чемпионате мира

Сборная России на домашнем чемпионате мира должна войти в четверку сильнейших, уверен экс-главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

«Я категорически против того, чтобы сборную России тренировал иностранец. Через два года мы должны войти в четверку лучших команд, потому что это домашний чемпионат мира», - сказал Газзаев в эфире «Спорт FM».

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.