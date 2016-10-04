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Михаил Грушевский: Гинер - это целая эпоха в ЦСКА

Андрей Ефимов
Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможную продажу ПФК ЦСКА нынешним президентом клуба Евгением Гинером.

- Гинер - это целая эпоха в ЦСКА. Уверен, если когда-то у армейцев поменяется владелец, красно-синим это будет очень нелегко принять. Подобная новость может стать потрясением и для всей футбольной общественности, - цитирует Грушевского «Газета.Ru».

Ранее колумнист «Советского спорта» Василий Уткин несколько раз писал и говорил о том, что в ЦСКА проблемы с финансированием. Источник подтвердил эту информацию и сказал, что перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16.

Евгений Гинер возглавляет ПФК ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь - Кубок России, побеждал в финале Кубка УЕФА. В сентябре этого года у ЦСКА появился новый современный стадион на 30 тысяч зрителей и это тоже заслуга Гинера.

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