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Александр Козлов: После разговора с Аленичевым понял, что не нужен «Спартаку»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов рассказал, когда понял, что из «Спартака» надо уходить.

- Как считаете, заслуживали вы второго шанса в основе? – вопрос Козлову.

- Скажу так. Учитывая, что я воспитанник «Спартак». И то, сколько они в меня вложили денег и сил, как мучились, когда я порой чудил из-за своей вспыльчивости. Так вот, учитывая все это, считаю, что после тяжелой травмы меня должны были искусственно подпускать хотя бы ко второй команде. Чтобы набирал форму. Только тренируясь, ее никогда не наберешь. Но это я так думал, а в «Спартаке» думали по-другому. Посмотрите, сколько минут я отыграл в десяти турах прошлого сезона за «Спартак-2» – и трех полноценных матчей не наберется. До травмы ко мне было совсем другое отношение. А после… Если скажу, то это жестко получится, поэтому не буду.

- С Аленичевым по поводу игровой практики в «Спартаке-2» пробовали говорить?

- Когда с основой тренировался, говорил, что хочу играть. Он сказал, что у второй команды есть свой тренер, и он не может на него повлиять. Тогда я понял, что не нужен.

Завтра на сайте «Советского спорта» читайте полную версию интервью с Александром Козловым.

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