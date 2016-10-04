Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом

Польский игрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски ответил на несколько вопросов в интервью мужскому журналу MAXIM.



- Почему именно CS:GO? Есть ведь другие игры.



- «Контра» — единственная игра, которая может сравниться с реальным сражением. Я много читаю на эту тему, часто играю в пейнтбол — это помогает мне чувствовать себя мужчиной. В других онлайн-играх такое едва ли встретишь — там всякие звери бродят, маги и прочая дичь. А в «Контре» нужно сражаться с людьми, приходиться быть хорошим командным игроком. В одиночку не люблю сражаться. Там все как в жизни, словом.



- Как ты стал настолько крутым игроком?



- Наверное, нужно родиться с этим. Только один процент от миллиона игроков в «Контру» по всему миру действительно талантливы. Многие к тому же не готовы вкалывать на тренировках: хотят встречаться с друзьями, у кого-то куча других дел. А я играл по 10 часов в день, потерял из-за этого много близких друзей. Но лучше сидеть и «прокачивать» навыки, чем шататься по паркам без дела.



- Как думаешь, почему киберспорт становится таким популярным?



- Очень просто: сейчас играют все. Дети в 3-4 года уже вовсю играют в смартфоны, планшеты. Моей дочке 2 года, а она, например, уже умеет самостоятельно разблокировать планшет, зайти в приложение и начать играть. Игры — огромная индустрия.



- Но это разные вещи — играть самому и смотреть, как играет кто-то другой.



- Да это как футбол: если ты, например, увлекаешься футболом, но понимаешь, что сам никогда не станешь профессионалом, тебе хочется хотя бы следить за игрой других. То же и с компьютерными играми.



- Что бы ты делал, если бы ничего не вышло?



- Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Много тренировался, играл. Но в маленькой деревне никому нет до тебя дела. Может быть, я работал бы в офисе и был бы глубоко несчастен.



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