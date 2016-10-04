Федор Смолов: Благодарен Аджоеву. Если бы на его месте был профессионал, я бы не ушел бесплатно
Форвард «Краснодара» Федор Смолов
рассказал о своем уходе из московского «Динамо». Он отметил, что благодарен
Гураму Аджоеву, который тогда был спортивным директором клуба.
«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом», - написал Смолов в своем твиттере.
Благодарен ли я Гураму Аджоеву?— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.
Конечно , я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек...>>>
26-летний Федор Смолов выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, при этом его трижды отдавали в аренду. В 74 матчах за столичный клуб он забил три мяча при двух голевых передачах.
Мне вряд ли б удалось уйти из Динамо свободным агентом👌🏽— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.