Федор Смолов: Благодарен Аджоеву. Если бы на его месте был профессионал, я бы не ушел бесплатно

Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем уходе из московского «Динамо». Он отметил, что благодарен Гураму Аджоеву, который тогда был спортивным директором клуба.

«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне вряд ли бы удалось уйти из «Динамо» свободным агентом», - написал Смолов в своем твиттере.

Благодарен ли я Гураму Аджоеву?

Конечно , я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек...>>> — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 4 октября 2016 г.

26-летний Федор Смолов выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, при этом его трижды отдавали в аренду. В 74 матчах за столичный клуб он забил три мяча при двух голевых передачах.