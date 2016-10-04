Nike: Мы рассчитываем сотрудничать с Шараповой

Известный производитель спортивной одежды и обуви Nike надеется на восстановление сотрудничества с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

- Мы рады, что Мария в апреле вернется в свой любимый спорт. Мы рассчитываем сотрудничать с ней и разделять будущие победы как на корте, так и за его пределами, - говорится в заявлении.

Американский гигант приостановил действие контракта с россиянкой после того, как она объявила о положительном результате ее допинг-пробы на мельдоний.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.