Паоло Мальдини приглашают в руководство «Милана»
Легендарному футболисту «Милана» Паоло
Мальдини предложили пост в руководстве клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Corrierre dello Sport, Мальдини предложили пост технического
директора. С таким предложением к нему обратился генеральный директор клуба.
Эту идею поддерживают китайские владельцы «Милана». Сам Мальдини попросил время
на размышления.
48-летний Паоло Мальдини всю карьеру
провел в «Милане». В составе команды он пять раз выигрывал Кубок/Лигу
чемпионов, семь раз становился чемпионом Италии.
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