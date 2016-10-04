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Паоло Мальдини приглашают в руководство «Милана»

Максим Кравченко
Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Легендарному футболисту «Милана» Паоло Мальдини предложили пост в руководстве клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corrierre dello Sport, Мальдини предложили пост технического директора. С таким предложением к нему обратился генеральный директор клуба. Эту идею поддерживают китайские владельцы «Милана». Сам Мальдини попросил время на размышления.

48-летний Паоло Мальдини всю карьеру провел в «Милане». В составе команды он пять раз выигрывал Кубок/Лигу чемпионов, семь раз становился чемпионом Италии.

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