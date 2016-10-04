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«Группа Агроком»: Мы больше не будем спонсировать «Ростов»

Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» «Группа Агроком» уведомила клуб о расторжении договора за неисполнение обязательств. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Иван Саввиди.

- Мы больше не будем спонсировать «Ростов». Уже отправлено письмо руководству клуба о расторжении договора за неисполнение обязательств, - цитирует Саввиди ТАСС.

Напомним, «Группа Агроком» стала генеральным спонсором «Ростова» в марте этого года. Позже сообщалось, что экс-главный тренер и ныне вице-президент ростовского клуба Курбан Бердыев конфликтует с бизнесменом Иваном Саввиди, который является основателем данной компании.


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