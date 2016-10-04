Агент Петреску: Есть устная договоренность о расторжении контракта с «Кубанью»
Агент Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал
сообщение официального сайта «Кубани» о том, что Петреску покидает пост
главного тренера клуба.
- Есть устная договоренность о досрочном расторжении контракта. Но
раньше четверга оно не будет подписано, потому что раньше я не успею прилететь
в Краснодар, - заявил Пырнэу.
Отметим, что сайт клуба сообщил, что и.о. главного тренера стал
Михаил Семенов.
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