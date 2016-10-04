Агент Петреску: Есть устная договоренность о расторжении контракта с «Кубанью»

Агент Дана Петреску Николай Пырнэу прокомментировал сообщение официального сайта «Кубани» о том, что Петреску покидает пост главного тренера клуба.

- Есть устная договоренность о досрочном расторжении контракта. Но раньше четверга оно не будет подписано, потому что раньше я не успею прилететь в Краснодар, - заявил Пырнэу.

Отметим, что сайт клуба сообщил, что и.о. главного тренера стал Михаил Семенов.