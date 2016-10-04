Владимир Крикунов: В «Нефтехимике» надо не тренеров менять, а убирать оттуда Левицкого и Кузнецова

Экс-главный тренер сборной России и «Нефтехимика» Владимир Крикунов – о смене тренерского штаба в нижнекамской команде.

- Как Левицкий в клуб пришел, постоянно идет эта ерунда, - рассказывает Владимир Крикунов. - Он таким образом свое место генменеджера сохраняет – лишь бы на нем остаться. А сейчас он там еще спелся с Кузнецовым (директором «Нефтехимика» - Прим. ред.). Вот они там и крутят… Но надо хотя бы один раз взять и их убрать. И посмотреть – будет с этого толк или нет.

А так выходит, что тренеры для них – просто пушечное мясо. Сейчас вот Коля Соловьев поработает – и его снимут. Хорошо, если до конца сезона дотянет. У них всегда тренер виноват.

Напомним, что после поражения «Нефтехимика» в матче с «Барысом» был отправлен в отставку тренерский штаб Евгения Попихина. Главным тренером «Нефтехимика» назначен Николай Соловьев.