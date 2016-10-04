«Витязь» в серии буллитов переиграл на выезде «Йокерит»

Хоккеисты «Йокерита на домашней арене уступили по буллитам «Витязю» со счетом 3:4.

В основное время заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Артурс Кулда, Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу. У «Витязя» отличились Марио Кемпе, Роман Хорак и Юрий Кокшаров.

В серии буллитов решающий бросок на счету Никиты Выглазова.

В следующем матче 5 октября «Йокерит» на своей площадке примет московских динамовцев. «Витязь» 6 октября встретится в Минске с местным «Динамо».

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