«Витязь» в серии буллитов переиграл на выезде «Йокерит»
Хоккеисты «Йокерита на домашней арене уступили по буллитам «Витязю» со счетом 3:4.
В основное время заброшенными шайбами в составе финского клуба отметились Артурс Кулда, Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу. У «Витязя» отличились Марио Кемпе, Роман Хорак и Юрий Кокшаров.
В серии буллитов решающий бросок на счету Никиты Выглазова.
В следующем матче 5 октября «Йокерит» на своей площадке примет московских динамовцев. «Витязь» 6 октября встретится в Минске с местным «Динамо».
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Матч
Йокерит - Витязь - 3:4 Б. (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Йоэнсуу (Регин, Салминен), 3:38 (1:0). Кокшаров (Степанов, Гимаев), 14:33 (1:1). Горак (Шитиков), 21:34 (1:2). Кемпе (Копейкин, Катичев), 33:10 (1:3). О'Нейлл (Кулда, Геноуэй), 38:13 (2:3). О'Нейлл (Салминен, Кулда), 50:50 (3:3).
Победный буллит:
Выглазов - 3:4.
Место и дата
04 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция