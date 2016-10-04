На матче «Зенит» - «Спартак» главным арбитром мог работать Виталий Мешков

Работа главного арбитра Сергея Иванова на матче чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2) вызвала неоднозначную реакцию болельщиков и участников игры. По некоторым данным, на этом матче мог работать другой арбитр.

Как сообщает «СЭ», в качестве главного арбитра на этот матч рассматривалась кандидатур Виталия Мешкова. Однако по неизвестным причинам эта кандидатура была отклонена. Несмотря на несколько спорных решений в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:1), на матч «Зенита» и «Спартака» был назначен Сергей Иванов.

В этом же туре Александр Егоров обслуживал матч «Ростова» и ЦСКА, а Михаил Вилков, вероятно, будет работать на другом важном матче в будущем. Возможно, это будет матч «Спартак» - «Ростов».

Напомним, после окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.