На матче «Зенит» - «Спартак» главным арбитром мог работать Виталий Мешков
Работа главного арбитра Сергея Иванова
на матче чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2) вызвала неоднозначную
реакцию болельщиков и участников игры. По некоторым данным, на этом матче мог
работать другой арбитр.
Как сообщает «СЭ», в качестве главного
арбитра на этот матч рассматривалась кандидатур Виталия Мешкова. Однако по неизвестным
причинам эта кандидатура была отклонена. Несмотря на несколько спорных решений
в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:1), на матч «Зенита» и «Спартака» был назначен
Сергей Иванов.
В этом же туре Александр Егоров
обслуживал матч «Ростова» и ЦСКА, а Михаил Вилков, вероятно, будет работать на
другом важном матче в будущем. Возможно, это будет матч «Спартак» - «Ростов».
Напомним, после окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция