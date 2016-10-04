Илья Воробьев: Это был классный, «плей-оффовский» матч

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым».

- Я думаю, что это был классный, «плей-оффовский» матч. Играли две очень хорошие команды. Думаю, что это отличная реклама и для хоккея, и для Континентальной хоккейной лиги.

При счете 2:0 обидно упускать такой победный результат, но это хоккей. Да, 24 секунды перевернули ход матча. Немного рано убежали во второй гол. Опять же - на поле были две классные, играющие команды. Если даже возвратиться в прошлый плей-офф - это было загляденье, такие матчи смотреть. И сегодня тоже был классный хоккей, - цитирует Воробьева официальный сайт клуба.

Напомним, Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.