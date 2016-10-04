Илья Воробьев: Это был классный, «плей-оффовский» матч
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым».
- Я думаю, что это был классный, «плей-оффовский» матч. Играли две очень хорошие команды. Думаю, что это отличная реклама и для хоккея, и для Континентальной хоккейной лиги.
При счете 2:0 обидно упускать такой победный результат, но это хоккей. Да, 24 секунды перевернули ход матча. Немного рано убежали во второй гол. Опять же - на поле были две классные, играющие команды. Если даже возвратиться в прошлый плей-офф - это было загляденье, такие матчи смотреть. И сегодня тоже был классный хоккей, - цитирует Воробьева официальный сайт клуба.
Напомним, Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:2 Б. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Зарипов (Филиппи, Терещенко), 1:38 (1:0). Коварж (Вольски, Зарипов), 25:51 (2:0 - бол.). Воробьёв М. (Умарк, Лепистё), 34:09 (2:1). Макаров (Бодров Е., Арзамасцев), 34:33 (2:2).
Победный буллит:
Ли - 3:2.
Место и дата
04 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция