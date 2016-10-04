Игорь Захаркин: С буллитами у нас проблемы. Все матчи проигрываем

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своего клуба от магнитогорского «Металлурга».

- Ну, вы понимаете, и вы не хуже меня это знаете, что хоккейный матч можно рассматривать с разных аспектов. В сегодняшней игре с нашей стороны я бы рассматривал эмоциональную составляющую. Мы начали, и я видел, что на скамейке нет эмоций. Нужно было выяснить, почему. Эмоции исчезли, мы пропустили два необязательных гола. Во втором периоде, если брать его начало, эмоции были ближе к нулю, а ко второй его половине - совершенно в другой стороне. Команда преобразилась. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три состава, думал, что в третьем периоде эмоций не будет.

Так всегда: когда много сил отдаешь, чтобы догнать соперника, как правило, это забирает оставшиеся силы. Тем более что мы играли против опытных ребят. Но, к радости, в третьем периоде команда тоже справилась. С буллитами у нас проблемы. Все матчи проигрываем, как только доводим дело до штрафных бросков. Значит, над этим нам надо поработать особенно тщательно, - цитирует Захаркина официальный сайт магнитогорского «Металлурга».



Напомним, Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.