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Александр Козлов: В «Спартаке» творится полный хаос. Не знаю, в курсе ли Федун

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок воронежского «Факела» Александр Козлов о состоянии дел в стане красно-белых.

- В «Спартаке» вообще полный хаос творится, - говорит Козлов. - Во всех областях клуба. И в руководстве, где сидят люди, далекие от футбола. Достаточно вспомнить, кого покупал «Спартак» - Родри, Эберт, еще какие-то ребята, всех и не упомнишь уже. Но это явно не уровень «Спартака». Не знаю, в курсе ли Федун того, что происходит. И приход Родионова ничего не изменил. При всем уважение к нему, он не генеральный директор. Ну, него это должность. Работал бы себе в академии и работал. Или тренером. Но ставить гендиректором человека, который сам не принимает решения, смешно. Решают там другие люди.

Завтра на сайте «Советского спорта» читайте полную версию интервью с Александром Козловым.

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