Александр Козлов: В «Спартаке» творится полный хаос. Не знаю, в курсе ли Федун
Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок
воронежского «Факела» Александр Козлов о состоянии дел в стане красно-белых.
- В «Спартаке» вообще полный хаос творится, - говорит Козлов. - Во
всех областях клуба. И в руководстве, где сидят люди, далекие от футбола.
Достаточно вспомнить, кого покупал «Спартак» - Родри, Эберт, еще какие-то
ребята, всех и не упомнишь уже. Но это явно не уровень «Спартака». Не знаю, в
курсе ли Федун того, что происходит. И приход Родионова ничего не изменил. При
всем уважение к нему, он не генеральный директор. Ну, него это должность.
Работал бы себе в академии и работал. Или тренером. Но ставить гендиректором
человека, который сам не принимает решения, смешно. Решают там другие люди.
Завтра на сайте «Советского спорта»
читайте полную версию интервью с Александром Козловым.