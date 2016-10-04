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Анатолий Бышовец: Петреску явно переоценил себя и возможности «Кубани»

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отставку Дана Петреску с поста наставника краснодарской «Кубани».

- Сложно войти в одну реку дважды. Сам человек меняется со временем, и клуб, конечно. Хочу сказать, что в своё время при Сергее Ташуеве «Кубань» показывала интересный и содержательный футбол. Если бы не проблемы в руководстве, клуб мог и не вылететь. Дан Петреску пришёл в «Кубань», которая по своему составу и возможностям не может решать поставленные задачи. Петреску явно переоценил себя и возможности «Кубани», когда думал, что сможет снова добиться успеха здесь. Слишком многого не хватает клубу, чтобы выигрывать, - рассказал Бышовец в интервью «Чемпионату».

 Напомним, что официальный сайт краснодарского клуба сообщил о том, что Дан Петреску покинул пост главного тренера «Кубани».

После 15 туров «Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ, имея в активе 16 очков. Петреску возглавил краснодарский клуб летом, его контракт был рассчитан на два года.

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