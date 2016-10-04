Ракицкий не поможет Украине в матчах с Турцией и Косово из-за травмы
Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав
Ракицкий не сыграет в ближайших матчах сборной Украины. Из-за травмы он покинул
расположение команды.
Как сообщает официальный сайт Федерации
футбола Украины, Ракицкого заменит его партнер по «Шахтеру» Сергей Кривцов.
25-летний Кривцов провел один матч за национальную команду.
6 октября Украина сыграет на выезде с
Турцией, а 9 октября в Кракове (Польша) будет противостоять сборной Косово в рамках квалификации ЧМ-2018. Так
как Украина не признает Косово в качестве независимого государства, их очные
матчи пройдут на нейтральном поле.
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