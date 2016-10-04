Данис Зарипов: Эти 24 секунды могли перевернуть ход матча
Форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».
- На мой взгляд, игра получилась хорошей, интересной, с
острыми моментами, которых было множество. Но так сложилось, что обе команды
реализовали только по два момента. Где-то наши ошибки сыграли, и ошибки
соперника, которые и привели к голам. В целом все было хорошо, это хоккей, а
хоккей без ошибок не бывает.
Насколько было обидно упустить победный счет? Ничего обидного нет, это, еще раз повторюсь, хоккей. Сейчас будем разбираться. Где-то чуть зазевались и вот тебе два быстрых гола. Будем делать выводы, чтобы в дальнейшем такого не происходило. Конечно, эти 24 секунды могли перевернуть ход матча, но вовремя собрались и продолжили игру в том же темпе, - рассказал Зарипов в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.
КХЛ
Регулярное первенство
Матч
Металлург Мг - Салават Юлаев - 3:2 Б. (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Зарипов (Филиппи, Терещенко), 1:38 (1:0). Коварж (Вольски, Зарипов), 25:51 (2:0 - бол.). Воробьёв М. (Умарк, Лепистё), 34:09 (2:1). Макаров (Бодров Е., Арзамасцев), 34:33 (2:2).
Победный буллит:
Ли - 3:2.
Место и дата
04 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция