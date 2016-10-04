Данис Зарипов: Эти 24 секунды могли перевернуть ход матча

Форвард магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».

- На мой взгляд, игра получилась хорошей, интересной, с острыми моментами, которых было множество. Но так сложилось, что обе команды реализовали только по два момента. Где-то наши ошибки сыграли, и ошибки соперника, которые и привели к голам. В целом все было хорошо, это хоккей, а хоккей без ошибок не бывает.



Насколько было обидно упустить победный счет? Ничего обидного нет, это, еще раз повторюсь, хоккей. Сейчас будем разбираться. Где-то чуть зазевались и вот тебе два быстрых гола. Будем делать выводы, чтобы в дальнейшем такого не происходило. Конечно, эти 24 секунды могли перевернуть ход матча, но вовремя собрались и продолжили игру в том же темпе, - рассказал Зарипов в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил «Салават Юлаев» (3:2) и прервал серию уфимцев из трех побед подряд.

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