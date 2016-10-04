Москва и Краснодарский край – победители Кубка России
Женская сборная Москвы и мужская Краснодарского края по настольному теннису стали обладателями почетного трофея на завершившемся в Сочи Кубке страны.
В финале столичные теннисистки, в составе которых два члена сборной России Юлия Прохорова и Яна Носкова, переиграли соперниц из Республики Татарстан – 3:0 – и стали в третий раз подряд победительницами Кубка России.
Третье место поделили представительницы Владимирской и Нижегородской областей.
Третье место поделили представительницы Владимирской и Нижегородской областей.
В решающем матче мужского турнира встретились сборные Краснодарского края и Архангельской области. С сухим счетом победу одержали хозяева соревнований.
На третьем месте теннисисты Москвы и Санкт-Петербурга.
Отметим, что прошлогодние победители Кубка России – спортсмены Оренбургской области, в отсутствии своего лидера Федора Кузьмина, остались в этом году без медалей.
Кубок России. Сочи. 30 сентября – 10 октября 2016
Финал
Финал
Женщины
Москва – Татарстан – 3:0
Прохорова – Шибаева – 3:0 (11:5,11:4, 11:4)
Воробьева – Блажко – 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
Носкова – Савельева – 3:2 (11:5, 10:12, 8:11, 11:8. 11:9)
Прохорова – Шибаева – 3:0 (11:5,11:4, 11:4)
Воробьева – Блажко – 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
Носкова – Савельева – 3:2 (11:5, 10:12, 8:11, 11:8. 11:9)
Мужчины
Краснодарский край – Архангельская область – 3:0
Байбулдин – Петрухин – 3:0 (11:6, 11:3, 12:10)
Гусев – Воробьев – 3:0 (11:3, 11:7, 11:7)
Кривошеев – Двойников – 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 12:10)
Байбулдин – Петрухин – 3:0 (11:6, 11:3, 12:10)
Гусев – Воробьев – 3:0 (11:3, 11:7, 11:7)
Кривошеев – Двойников – 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 12:10)
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