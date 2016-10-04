Минское «Динамо» дома обыграло «Локомотив»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между
минским «Динамо» и «Локомотивом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 2:0 в пользу «Динамо».
Голы в активе Ника Бэйлена и Роба Клинкхаммера.
«Динамо» набрало 28 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. У
«Локомотива» 29 очков и пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Локомотив - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэйлен 7:56 (1:0). Клинкхаммер (Граньяни), 59:45 (2:0).
Место и дата
04 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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