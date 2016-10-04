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Максим Калиниченко: Удалось собрать чуть более полумиллиона рублей в помощь семье Безродного

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поблагодарил всех, кто участвовал в сборе средств для помощи семье экс-футболиста красно-белых Артема Безродного.

- Хотелось бы выразить огромную благодарность людям, которые откликнулись. Удалось собрать чуть более полумиллиона рублей, и всё уже было передано жене Артёма Безродного Вите. Она тоже безмерно всем благодарна. К сожалению, нет возможности лично сказать «спасибо» каждому откликнувшемуся человеку. Физически это очень трудно – слишком многие оказались неравнодушны, особенно в первые двое суток. Мы даже не ожидали такого, это очень радует, - сказал Калиниченко в интервью «Чемпионату».

Напомним, Максим Калиниченко через Twitter призвал оказать материальную помощь семь Артема Безродного, который умер 13 сентября.

Артем Безродный в 1995 году в возрасте 17 лет дебютировал в основном составе «Спартака», затем переехал в Германию, пытаясь пробиться в состав леверкузенского «Байера». После возвращения в «Спартак» он в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 1999-2000 стал лучшим бомбардиром «Спартака» (вместе с Андреем Тихоновым), забив 4 гола. Однако затем последовала череда травм, лишившая его места в составе команды, а после очередной смены владельцев клуба Безродный покинул «Спартак». 

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