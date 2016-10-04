«Слован» - СКА. Ковальчук оформил второй хет-трик в сезоне
Капитан СКА Илья Ковальчук забросил три шайбы в ворота «Слована» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Форвард стал автором первого, второго и четвертого голов в ворота Барри Браста. Для 33-летнего хоккеиста это второй хет-трик в сезоне. Ранее Ковальчук забил три гола в ворота «Салавата Юлаева», это произошло 25 августа, и тогда СКА победил со счетом 7:1.
Напомним, Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию матча «Слован» - СКА.
Матч
Слован - СКА - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)3-й период
Голы:
Ковальчук 0:37 (0:1). Ковальчук 30:41 (0:2). Коскиранта (Мозес, Хохлачёв), 39:18 (0:3). Ковальчук (Тихонов, Плотников), 40:38 (0:4). Прохоркин (Барабанов, Рукавишников), 42:20 (0:5). Мозес (Дадонов), 45:54 (0:6).
Место и дата
04 октября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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