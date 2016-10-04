«Слован» - СКА. Ковальчук оформил второй хет-трик в сезоне

Петерис Скудра: Шансов в матче с «Адмиралом» у нас не было

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями после матча с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.