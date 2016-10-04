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Гвардиола решил отключить Wi-Fi на базе «Манчестер Сити»

Максим Кравченко
Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение об отключении  Wi-Fi на базе клуба. Об этом рассказал защитник «горожан» Пабло Сабалета.

Защитник отметил, что Гвардиола хочет, чтобы игроки больше общались друг с другом и не отвлекались на интернет.

«Он обязал нас завтракать и обедать вместе в расположении клуба. Интернет отключили, мы общаемся друг с другом. Мы даже не используем 3G», - цитирует Сабалету The Guardian.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в начале нынешнего сезона.

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