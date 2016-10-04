Гвардиола решил отключить Wi-Fi на базе «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
принял решение об отключении Wi-Fi на базе
клуба. Об этом рассказал защитник «горожан» Пабло Сабалета.
Защитник отметил, что Гвардиола хочет, чтобы
игроки больше общались друг с другом и не отвлекались на интернет.
«Он обязал нас завтракать и обедать вместе в
расположении клуба. Интернет отключили, мы общаемся друг с другом. Мы даже не
используем 3G», - цитирует Сабалету The Guardian.
Напомним, Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в начале нынешнего
сезона.
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