Евгений Рукавицын: Четверной риттбергер Юдзуру Ханю – не эксперимент

Олимпийский чемпион 2014 года японец Юдзуру Ханю, исполнивший в конце прошлой недели на турнире «Осенняя классика» в Монреале два риттбергера в четыре оборота, будет и в дальнейшем пробовать включать этот суперсложный прыжок в свои программы, считает санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын, работающий, в том числе, с Гордеем Горшковым, фигуристом, ставящим перед собой цель исполнения четверного риттбергера.

Ханю стал первым фигуристом, исполнившим четверной риттбергер дважды на одном турнире. При этом он не обошелся без грубых ошибок при исполнении остальных прыжков.

«Я почти уверен, что это не эксперимент, - отметил Рукавицын в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Я наблюдал четверной риттбергер в исполнении Ханю и раньше, понимаю, что для него это не сверхзадача. Он исполняет этот элемент достаточно легко, если, конечно, об этом можно так спокойно говорить. У Юдзуру есть и время, и запас во второй оценке на то, чтобы пробовать включать четверной риттбергер в программы и при этом не проигрывать. Так что японский фигурист, думаю, будет делать этот элемент и дальше. Возможно, будет внесена некая корректировка в программы – например, после четверного риттбергера поставит или очень легкий прыжок, или увеличит паузу перед вторым элементом. Варианты есть».

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