Петерис Скудра: Шансов в матче с «Адмиралом» у нас не было
Главный тренер нижегородского «Торпедо»
Петерис Скудра поделился впечатлениями после матча с «Адмиралом» в регулярном
чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.
«Мы слабо провели первую половину матча. Слишком много у нас было
игроков, которые слабо сыграли индивидуально. Они не имеют права этого делать.
По большому счету, шансов у нас не было. Хорошо, что сражались до конца», -
приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Торпедо - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы:
Александров (Райт), 3:39 (1:0). Краснослободцев (Эйксон, Земчёнок), 21:09 (2:0). Мнацян (Райт, Эйксон), 29:26 (3:0). Фисенко (Лугин, Ткачёв), 31:34 (4:0 - бол.). Эштон (Воробьёв), 35:33 (4:1). Сёмин (Даугавиньш), 37:00 (4:2). Горшков (Эйксон), 58:51 (5:2 - бол.).
Место и дата
04 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция