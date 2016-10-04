Джон Хэггерти: Из решения CAS ясно, ITF лгала, что предупреждала Шарапову о запрете мельдония

Адвокат российской теннисистки Джон Хэггерти прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.

- Из решения CAS ясно, что утверждения ITF о том, что Марию пять раз предупреждали об изменении правил относительно мельдония, являются ложью, - цитирует Хэггерти «Р-Спорт».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 95-е.