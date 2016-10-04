Гомес не сыграет за сборную Германии из-за травмы
Форвард сборной Германии Марио Гомес не примет участие в ближайших
матчах команды в квалификации чемпионата мира-2018. Футболист получил травму и
покинул расположение сборной.
Как сообщает Deutsche Welle, нападающий
получил мышечное повреждение в ягодичной области и покинет расположение
сборной. Вместо него тренерский штаб немецкой команды решил никого не вызывать.
Напомним, что сборной Германии в рамках квалификации ЧМ-2018 предстоит
сыграть с командами Чехии и Северной Ирландии.
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