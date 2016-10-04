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Китайские бизнесмены могут купить «Палермо»

Максим Кравченко
Источник:  Corriere dello SportКомментарии

«Палермо» может стать еще одним клубом, которым владеют бизнесмены из Китая. Об этом заявил нынешний президент и владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини.

«Итальянский футбол нуждается в инвестициях из-за рубежа. Сейчас их не хватает. Финансовая система наказывает нас, поэтому приходится искать источники финансирования в других странах. На данный момент мы ведем переговоры о продаже клуба китайским инвесторам за 100 миллионов евро», - цитирует Дзампарини Corrierre dello Sport.

Напомним, что китайские бизнесмены ранее выкупили контрольные пакеты акций «Милана» и «Интера».

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