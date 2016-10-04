Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» - неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.

«То, что газеты пишут о переходе в «Барселоне» - это бессмысленно. Трансферное окно закрыто, и я близок к продлению контракта с «Ювентусом», - цитирует Дибалу Football Italia.

В нынешнем сезоне 22-летний Пауло Дибала провел восемь матчей при двух голевых передачах. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2016 года.