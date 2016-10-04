Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» - неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что
не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий
контракт.
«То, что газеты пишут о переходе в «Барселоне» -
это бессмысленно. Трансферное окно закрыто, и я близок к продлению контракта с «Ювентусом»,
- цитирует Дибалу Football Italia.
В нынешнем сезоне 22-летний Пауло Дибала провел
восемь матчей при двух голевых передачах. Его нынешний контракт действует до 30
июня 2016 года.
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