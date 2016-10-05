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Суарес хочет повысить свою зарплату в «Барселоне» до 16 миллионов евро в год

Максим Кравченко
Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на повышение зарплаты при новом контракте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, Суарес хочет продлить контракт. Нынешнее соглашение истекает летом 2019 года. Уругваец хотел бы зарабатывать 16 миллионов евро за сезон по новому контракту. Столько же сейчас в «Барсе» зарабатывает Неймар. Стороны близки к достижению соглашения. Отметим, что самая высока зарплата в команде у Лионеля Месси – 21,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Луис Суарес провел 10 матчей за «Барселону» и забил восемь мячей при трех голевых передачах

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