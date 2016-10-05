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Шарапова в понедельник сыграет выставочный матч

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в ближайший понедельник примет участие в неофициальном матче.

Шарапова выйдет на корт в Лас-Вегасе в рамках мероприятия лиги World Team Tennis – WTT Smash Hits.

Кроме нее, в шоу выступят Билли Джин Кинг и Элтон Джон.

Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки в двух лет до 15 месяцев.

Мария Шарапова сможет вернуться в WTA тур 26 апреля 2017 года.

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