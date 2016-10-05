Шарапова в понедельник сыграет выставочный матч

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Nike: Мы рассчитываем сотрудничать с Шараповой Известный производитель спортивной одежды и обуви Nike надеется на восстановление сотрудничества с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Елена Веснина: Шараповой сильно не хватает мировому теннису 20-я ракетка мира Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.

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Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращения Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.

«Несущественная ошибка», срыв приезда в Петербург. Детали амнистии Шараповой Главные факты о сокращении дисквалификации Марии Шараповой, последствия этого решения CAS и первая реакция на него.

Андрей Чесноков: Решение CAS по Шараповой – это отвратительно Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.

WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации Шараповой Исполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.

Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительным Напомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.

Владимир Камельзон: Шарапова согласилась приехать на Spb Ladies Trophy. Думали, срок дисквалификации сократят до года Главный тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.

Андрей Чесноков: Надеялся, что Шараповой сократят срок до года Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков – о деле Марии Шараповой.

Шарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland Garros Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Марии Шараповой до 1 года и 3 месяцев.

Официально: CAS сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до года и трех месяцев Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Журналист BBC: CAS сократит дисквалификацию Шараповой Журналист BBC Ричард Конвэй считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократит дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Решение CAS по апелляции Марии Шараповой будет оглашено 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой во вторник, 4 октября.

Кузнецова поднялась на седьмое место в рейтинге WTA Российская теннисистка Светлана Кузнецова, дошедшая до полуфинала турнира в Ухане, переместилась на седьмое место в рейтинге WTA.

Шарапова, сестры Уильямс и Сталлоне купили доли в UFC Известное издание Wall Street Journal сообщает, что голливудская компания WME-IMG, которая недавно приобрела американскую бойцовскую организацию UFC, продала небольшие доли промоушена звездам спорта и кино.