Шарапова в понедельник сыграет выставочный матч
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в ближайший понедельник примет участие в неофициальном матче.
Шарапова выйдет на корт в Лас-Вегасе в рамках мероприятия лиги World Team Tennis – WTT Smash Hits.
Кроме нее, в шоу выступят Билли Джин Кинг и Элтон Джон.
Напомним, 4 октября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки в двух лет до 15 месяцев.
Мария Шарапова сможет вернуться в WTA тур 26 апреля 2017 года.
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