Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Плишкова- : -Касаткина
Хоккей  Барыс- : -Ак Барс
Хоккей  Югра- : -Нефтехимик
Теннис  Маррэй- : -Кузнецов
Хоккей  Автомобилист- : -Лада
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Москва
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тайсон Фьюри: Да, я принимал кокаин, но это не помогало мне готовиться к бою

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Комментарии

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри признал, что в последнее время он употреблял кокаин.

- Я употреблял много кокаина за свою жизнь. Много. Но это же моя жизнь, верно? Я могу делать то, что хочу. Многие употребляют кокаин, но как это может соотноситься с чем-то еще? Кокаин не является стимулятором для боя. У меня что, нет права на личную жизнь?

Они хотят ее у меня забрать? Я не был в зале несколько месяцев, я не тренировался, потому что у меня депрессия. Я просто больше не хочу жить, если вы понимаете о чем я. Я устал от всего этого. И кокаин — это ничто по сравнению с тем, что я больше не хочу жить. Других наркотиков я никогда не употреблял. Кокаин я начал употреблять несколько месяцев назад, — цитирует Фьюри Rolling Stone. 

Напомним, 3 октября Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере объявил о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

Повторный поединок британца с Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фрэнк Уоррен: Фьюри только вредит себе, прожигая свой талантБританский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал заявления своего соотечественника, боксера тяжелого веса Тайсона Фьюри. Он отметил, что спортсмен поступает необдуманно.Придворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилПридворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO отсутствовал в мировом боксе чуть более двух часов.Тайсон Фьюри: Думали, что избавились от меня так легко? Я остаюсь в боксеЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри опроверг свое же сообщение об уходе из большого спорта.Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеруТайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеруЧемпион мира по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.Питер Фьюри: Надеюсь, кретины, критикующие Тайсона, скажут ему о своем недовольстве в лицоПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг британского боксера.Промоутер Эдди Хирн: Даю 60% на то, что Джошуа проведет бой с КличкоБританский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.Фьюри может избежать дисквалификации и лишения титулов за употребление кокаинаЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации после положительного допинг-теста на кокаин.В допинг-пробе Тайсона Фьюри обнаружили следы кокаинаБританский тяжеловес Тайсон Фьюри провалил допинг-тест. У боксера были обнаружены следы употребления кокаина. Таким образом, он может лишиться чемпионских титулов по версиям WBA и WBO.Чего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоЧего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоSovsport.ru пытается понять, почему это произошло, и какие события могут последовать в дальнейшем.WBO требует от Фьюри обосновать перенос боя с КличкоЧемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри должен предоставить медицинские документы во Всемирную боксерскую организацию (WBO) для обоснования причины очередного переноса повторного боя с Владимиром Кличко.Промоутер Эдди Хирн: Мы хотим организовать бой Кличко с ДжошуаБританский промоутер Эдди Хирн планирует организовать в конце 2016 года поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Британские СМИ: Фьюри в грубой форме посылал допинг-офицеров и отказывался сдавать тестыПо данным британских СМИ, чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри последние недели уклонялся от сдачи допинг-тестов.Владимир Кличко: Я сообщу, с кем проведу следующий бой, а чиновники будут решать судьбу поясов ФьюриЭкс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал отмену своего боя с британцем Тайсоном Фьюри.Промоутер Тайсона Фьюри: Приносим извинения любителям бокса за перенос реванша с КличкоПромоутер Тайсона Фьюри Мик Хеннесси прокомментировал перенос повторного боя британца с Владимиром Кличко.Бой-реванш Кличко - Фьюри отмененБой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, который должен был состояться 29 октября в Манчестере - отменен, сообщает The Sun.Владимир Кличко возобновил подготовку к реваншу с ФьюриЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе из Украины Владимир Кличко в своем Twitter сообщил о возвращении в тренировочный лагерь перед боем с чемпионом мира по версиям WBO и WBA (Super) Тайсоном Фьюри.Фьюри и Кличко будут проходить допинг-тестирование VADAУкраинец Владимир Кличко и британец Тайсон Фьюри (чемпион мира по версиям WBO и WBA) пройдут обязательное допинг-тестирование, которое будет проводиться Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом сообщил менеджер украинца Бернд Бенте.Владимир Кличко: Я исправлю свою ошибку в бою-реванше с ФьюриУкраинский боксер Владимир Кличко заявил, что победит британца Тайсона Фьюри в матче-реванше.Команда Фьюри подтвердила, что реванш с Кличко состоится 29 октября в МанчестереКоманда Тайсона Фьюри в своем твиттере объявила о том, что бой-реванш с Владимиром Кличко состоится 29 октября в Манчестере.Питер Фьюри: Тайсон сразится с Владимиром Кличко 29 октябряПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, WBA и WBO Тайсона Фьюри подтвердил дату его боя с украинцем Владимиром Кличко.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюривсе новости

Cпецпредложение