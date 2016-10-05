Тайсон Фьюри: Да, я принимал кокаин, но это не помогало мне готовиться к бою

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Тайсон Фьюри признал, что в последнее время он употреблял кокаин.

- Я употреблял много кокаина за свою жизнь. Много. Но это же моя жизнь, верно? Я могу делать то, что хочу. Многие употребляют кокаин, но как это может соотноситься с чем-то еще? Кокаин не является стимулятором для боя. У меня что, нет права на личную жизнь?

Они хотят ее у меня забрать? Я не был в зале несколько месяцев, я не тренировался, потому что у меня депрессия. Я просто больше не хочу жить, если вы понимаете о чем я. Я устал от всего этого. И кокаин — это ничто по сравнению с тем, что я больше не хочу жить. Других наркотиков я никогда не употреблял. Кокаин я начал употреблять несколько месяцев назад, — цитирует Фьюри Rolling Stone.

Напомним, 3 октября Тайсон Фьюри на своей странице в твиттере объявил о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

Повторный поединок британца с Владимиром Кличко был отложен на неопределенный срок.