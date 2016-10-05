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Министра спорта Пермского края подозревают в хищении денежных средств

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Министр спорта Пермского края Павел Лях задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

УФСБ по Пермскому краю задержало чиновника и доставило на допрос по подозрению в хищении средств при реконструкции стадиона «Динамо», которая проводилась в 2015 году по программе «Развитие объектов спортивной инфраструктуры на территории Пермского края».

Ранее был арестован заместитель министра Руслан Садченко. Сумма, похищенная по фиктивным договорам, оценивается в 12,8 миллиона рублей. Уголовное дело было заведено в мае текущего года. 

Павел Лях также проходит подозреваемым по данному делу, сообщает «Коммерсант».  

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