Серхио Бускетс: Сборная Испании должна вернуть себе менталитет победителя

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча против команды Италии в рамках квалификации ЧМ-2018.

- По большому счету, составы команд будут те же, что и три месяца назад, во время Евро-2016. Но есть ощущение нового курса в развитии – с новым тренером, новыми игроками и тактическими идеями.

Мы должны вернуть себе менталитет победителя, с которым выигрывали чемпионаты мира и Европы, я надеюсь, мы сможем это продемонстрировать в Турине.

Разница между методами Лопетеги и Дель Боске? Оба практикуют практически одну футбольную систему, но Хулен уделяет больше внимания тактике, — рассказал Бускетс.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы-2016 сборная Италии выбила испанцев из борьбы, одержав победу со счетом 2:0. После этого Висенте Дель Боске покинул пост главного тренера «красной фурии».