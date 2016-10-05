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Бывший игрок «Тоттенхэма» отсудил у клуба 7 миллионов фунтов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Радван Хамед отсудил у клуба 7 миллионов фунтов стерлингов за некорректное за решение врачей разрешить ему играть с больным сердцем.

В 2006 году Хамед подписал контракт с «Тоттенхэмом». Во время прохождения медосмотра выяснилось, что футболист имеет проблемы с сердцем. Однако, несмотря на это, врачи разрешили ему выходить на поле и участвовать в матчах.

В первой же встрече на предсезонном сборе игрок, которому тогда было 17 лет, потерял сознание и перенес остановку сердца, которая впоследствии привела к повреждениям головного мозга.

Отец Хамеда считал, что причиной случившемуся стала халатность действия врача «Тоттенхэма» Питера Миллса. Суд постановил, что 70% вины лежит на клубе, а еще 30% - на Миллсе.

В результате, Радван получит 7 миллионов фунтов в качестве материальной компенсации. 




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