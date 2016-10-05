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Владислав Батурин: Программа «Свисток» не вышла в эфир, потому что у меня пропал голос

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» и «Нашего футбола» Владислав Батурин рассказал корреспонденту Sovsport.ru, почему во вторник в эфире канала «Наш футбол» не вышла программа «Свисток», автором и постоянным ведущим которой он является.

В программе главной темой обсуждения должно было стать судейство Сергея Иванова в матче «Зенит» – «Спартак» (4:2). Однако программа в эфир не вышла. Некоторые предположили, что некоторые люди не хотят разбора работы судей в нашумевшем матче.

- Это стечение обстоятельств, - сказал Владислав Батурин корреспонденту Sovsport.ru. - И никак не связано с тем, что произошло на «Петровском». У меня была температура выше 39 градусов, но с ней я готов был выйти в эфир. Только голос пропал. А без него вести программу невозможно. Поэтому эфира не было. Но главное – программа выйдет в следующий вторник, хотя изначально ее выпуск в этот день не планировался. Что касается этого вторника, сурдопереводом я не владею – тогда бы, может, без своего пропавшего голоса мог бы что-то рассказать. Его удалось восстановить, когда мне сделали несколько уколов и прочистили горло.

Полностью интервью – в ближайшее время на Sovsport.ru 

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